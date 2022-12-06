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5,5 тысячи квартир получат очередники в Алматы до конца 2022 года
Акимат Алматы выделил дополнительные средства из бюджета на решение жилищных вопросов горожан. Корреспондент BaigeNews.kz напоминает, в каких районах города строят социальное жильё, и каков спрос на него.
На недавней XXX сессии маслихата Алматы по уточнению городского бюджета на текущий год депутаты поддержали выделение дополнительных денег на программы, связанные с жильём. И это – реальный шаг для реализации поручения президента по предоставлению молодым казахстанцам возможности обрести свою недвижимость.
Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что для увеличения площади социального жилья из городского бюджета будет направлено ещё 30 миллиардов тенге. На эти деньги построят новые социальные многоэтажки. В связи с тем, что одними из самых популярных жилищных программ в мегаполисе являются "Алматы жастары" и "Бакытты отбасы", аким города Ерболат Досаев поручил продолжить финансирование этих программ: выделено 3,7 миллиардов тенге, в том числе 670 миллионов тенге на "Алматы жастары" и 3 миллиарда - на "Бакытты отбасы" - льготные кредиты получат ещё 50 молодых семей и 200 очередников соответственно.
Кроме того, акимат купит 1 500 квартир для временного или постоянного расселения жильцов ветхих домов, подпадающих под снос. Из бюджета на это потратят 30 миллиардов тенге, таким образом переселят не только людей из ветхой недвижимости, но и тех, чьи дома попали в водоохранную, санитарную зону или стоят на красных линиях.
Спрос только растёт
Уровень зарплат и текущие цены на первичное и вторичное жильё в Алматы делают льготное кредитование чуть ли не единственной реальной возможностью для молодых горожан обзавестись собственной недвижимостью.
Государство предусмотрело множество жилищных программ для определённых категорий граждан, и сегодня в очереди на социальное жильё в Алматы стоят более 37 тысяч человек, большая часть из них - представители социально уязвимых слоёв населения и бюджетники. Темпы строительства в городе неплохие, но пока разом удовлетворить спрос не удаётся. Например, к концу 2022 года акимат предоставит более 5,5 тысяч квартир, в том числе около 4 тысяч квартир по льготным кредитам и 1451 квартиру в качестве арендной недвижимости без права выкупа.
По Казахстану ситуация не сильно отличается, в очереди на жильё стоят около 600 тысяч казахстанцев, причём, доходы трети из них не превышают уровень прожиточного минимума, а почти половину составляют социально уязвимые слои населения. В масштабах всей страны спрос на социальное жильё растёт - по данным МИИР РК, за шесть последних лет количество очередников выросло на 68,1%, и доля социального жилья в Казахстане составляет 7,6% от всей введённой в эксплуатацию новой недвижимости.
Где строят?
Так как найти свободную землю в Алматы практически невозможно, то и строят социальное жильё в новых районах мегаполиса – Алатауском и Наурызбайском. Также часть социальных домов строят в Турксибском районе. Вокруг Атлетической деревни, возведённой к Зимней Универсиаде-2017 и ставшей после соревнований социальным жильём для очередников, возвели немало домов, где сейчас живут теперь уже бывшие очередники, а ныне – счастливые обладатели собственной недвижимости.
Сегодня строительство социального жилья становится одним из драйверов развития мегаполиса, вокруг жилых массивов появляются парки, школы, детские площадки, магазины, досуговые центры и так далее, что даёт дополнительные рабочие места и мотивирует развитие малого и среднего бизнеса.
Что касается условий государственных жилищных программ, то все они расписаны на соответствующих сайтах государственных органов. Если говорить в целом, то есть аренда без права выкупа для наиболее социально уязвимых слоёв населения. Часть из них также может получать субсидии на часть арендной платы за жильё на коммерческом рынке. Для других очередников есть условия по первоначальному взносу и стоимости приобретаемого жилья. Также при подаче заявления необходимо предоставить дополнительные документы, и здесь важно соблюдать все требования – отсутствие одной справки или строчки в какой-либо справке может перечеркнуть надежды очередника на получение жилья в будущем.
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