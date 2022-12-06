Лента новостей
- Танкер с казахстанской нефтью застрял у берегов Турции 23:17 66
- "Я выбрала помогать бомжам" - удивительные истории акмолинских волонтёров 23:10 91
- Участок республиканской трассы перекрыли в Казахстане 22:44 150
- Работы будут вести всю ночь - Крук о восстановлении теплоснабжения в Экибастузе 22:26 192
- 5,5 тысяч квартир получат очередники в Алматы до конца 2022 года 22:00 249
- Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу 21:58 328
- Сделают ли перерасчёт экибастузцам за тепло 21:27 368
- Впервые за 23 года сменился президент фонда "Адил соз" 20:48 327
- История одной закупки: как в Таразе вместо 60 домов решили построить почти в два раза больше 20:00 324
- Школьникам столицы вновь разрешили учиться из дома 7 декабря 19:33 631
- Бармен торговал наркотиками в ночном клубе Астаны 19:16 399
- Головкин вошёл в список лучших боксёров мира 18:49 451
- Объём инвестиций ЕАБР в казахстанские проекты составил 1,2 миллиарда долларов 18:33 331
- Тело мужчины обнаружили в замёрзшем канале в Кызылорде 18:00 526
- Позицию Казахстана по вопросам региональной безопасности высказал в Индии Гизат Нурдаулетов 17:44 538
- Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка мужчина в Атырау 17:27 2110
- В Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия" 17:15 378
- Дикому Арману продлили арест 16:57 545
- Впервые чемпионат мира по қазақ күресі пройдёт в Астане 16:42 363
- Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism 16:24 524
- За систематические взятки осудили руководство управления санэпидконтроля в Шымкенте 15:57 734
- 600 млн тенге выделили на новую жилищную программу для молодёжи в Актюбинской области 15:48 387
- В мусорном баке прятался от полицейских автоугонщик в Атырау 15:47 405
- В Актюбинской области построят сахарный завод 15:16 473
- Политика "открытых дверей": Актюбинская область привлекает инвесторов 14:28 459
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 14:24 7956
- В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже 13:37 470
- Как выбрать идеальный Mac для учёбы 13:35 442
- Аймагамбетов поручил провести расследование по вопросам безопасности в школах трёх регионов 13:01 904
- КФГД снова повысил максимальные ставки банковских депозитов 12:47 430
- "Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ 12:40 888
- Ногаев объявил выговор чиновникам из-за проблем с водой и отоплением в Актау 12:34 392
- История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов? 12:00 476
- Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку 11:53 435
- "Оставшиеся четыре дома подключат к теплу уже сегодня" — Роман Скляр о ситуации в Экибастузе 11:39 497
- В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов 11:30 595
- Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения 11:25 550
- Туристы в Казахстане будут платить максимальную ставку bed tax 11:25 470
- В правительстве рассказали, когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ 11:23 394
- Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват 11:09 422
- Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге 10:55 718
- В полиции назвали обстоятельства смерти начальника ТЭЦ Экибастуза 10:24 1924
- Объявление о проведении публичных слушаний 09:59 518
- У 140 казахстанцев выявили коронавирус за сутки 09:47 495
- Спасение кота собаками растрогало павлодарцев 09:32 984
- Маршрут пригородного поезда "Конаев — Алматы" продлили 09:12 7188
- В Астане очередников на жильё попросили обновить документы 09:01 695
- Путин подписал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России 08:36 560
- Дачники выиграли суд против акима Костаная 07:37 594
- "Рассчитываю на поддержку всех тружеников". Кумар Аксакалов обратился к костанайцам 06:54 972
- В Уральске нашли тело пропавшего месяц назад пенсионера 05:25 1949
- Вышедший из комы казахстанский боксёр вернулся из США на родину 04:41 1255
- Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге 03:35 922
- Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза 02:12 1553
- О ходе ликвидации коммунальной аварии в Экибастузе рассказал аким 01:19 535
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 6021
- Грузовик врезался в ограждение LRT в Астане 05.12.2022 699
- Из-за мороза ограничили движение транспорта на трассе Караганда-Балхаш 05.12.2022 618
- Европейские методики перенимают казахстанские спортивные врачи 05.12.2022 708
- Трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в ЗКО 05.12.2022 1238
- История одной закупки: Как четыре строителя от солидной стройкомпании реконструировали школу в Чувашинке 05.12.2022 755
- Как будут учиться школьники 6 декабря в Карагандинской области 05.12.2022 3363
- На работу без диплома: в министерстве науки и высшего образования прокомментировали новшество 05.12.2022 1216
- Как уберечь себя от туберкулёза и отличить его от гриппа, рассказал эксперт 05.12.2022 957
- Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук 05.12.2022 972
- О ситуации с ОРВИ и коронавирусом в Алматы рассказал санврач 05.12.2022 798
- 50 лошадей провалились под лёд и погибли в СКО 05.12.2022 4997
- Реконструкцию республиканских трасс обсудил Смаилов с вице-президентом CITIC Construction 05.12.2022 587
- Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря 05.12.2022 1742
- Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом 05.12.2022 1179
- Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане 05.12.2022 4559
- Уникальную операцию провели онкологи в Алматы 05.12.2022 1464
- Более 4,5 тысячи обогревателей отправили в Экибастуз 05.12.2022 762
- Хостелы и ко-ливинг: как в Алматы решают проблему нехватки студенческих общежитий 05.12.2022 606
- Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку 05.12.2022 704
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2817
- Глава Нацбанка объяснил повышение базовой ставки 05.12.2022 871
- Табун лошадей сбил поезд в ВКО 05.12.2022 49498
- Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания 05.12.2022 566
- Авиакомпания Fly Arystan получила новое судно 05.12.2022 613
5,5 тысяч квартир получат очередники в Алматы до конца 2022 года
Акимат Алматы выделил дополнительные средства из бюджета на решение жилищных вопросов горожан. Корреспондент BaigeNews.kz напоминает, в каких районах города строят социальное жильё, и каков спрос на него.
На недавней XXX сессии маслихата Алматы по уточнению городского бюджета на текущий год депутаты поддержали выделение дополнительных денег на программы, связанные с жильём. И это – реальный шаг для реализации поручения президента по предоставлению молодым казахстанцам возможности обрести свою недвижимость.
Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что для увеличения площади социального жилья из городского бюджета будет направлено ещё 30 миллиардов тенге. На эти деньги построят новые социальные многоэтажки. В связи с тем, что одними из самых популярных жилищных программ в мегаполисе являются "Алматы жастары" и "Бакытты отбасы", аким города Ерболат Досаев поручил продолжить финансирование этих программ: выделено 3,7 миллиардов тенге, в том числе 670 миллионов тенге на "Алматы жастары" и 3 миллиарда - на "Бакытты отбасы" - льготные кредиты получат ещё 50 молодых семей и 200 очередников соответственно.
Кроме того, акимат купит 1 500 квартир для временного или постоянного расселения жильцов ветхих домов, подпадающих под снос. Из бюджета на это потратят 30 миллиардов тенге, таким образом переселят не только людей из ветхой недвижимости, но и тех, чьи дома попали в водоохранную, санитарную зону или стоят на красных линиях.
Спрос только растёт
Уровень зарплат и текущие цены на первичное и вторичное жильё в Алматы делают льготное кредитование чуть ли не единственной реальной возможностью для молодых горожан обзавестись собственной недвижимостью.
Государство предусмотрело множество жилищных программ для определённых категорий граждан, и сегодня в очереди на социальное жильё в Алматы стоят более 37 тысяч человек, большая часть из них - представители социально уязвимых слоёв населения и бюджетники. Темпы строительства в городе неплохие, но пока разом удовлетворить спрос не удаётся. Например, к концу 2022 года акимат предоставит более 5,5 тысяч квартир, в том числе около 4 тысяч квартир по льготным кредитам и 1451 квартиру в качестве арендной недвижимости без права выкупа.
По Казахстану ситуация не сильно отличается, в очереди на жильё стоят около 600 тысяч казахстанцев, причём, доходы трети из них не превышают уровень прожиточного минимума, а почти половину составляют социально уязвимые слои населения. В масштабах всей страны спрос на социальное жильё растёт - по данным МИИР РК, за шесть последних лет количество очередников выросло на 68,1%, и доля социального жилья в Казахстане составляет 7,6% от всей введённой в эксплуатацию новой недвижимости.
Где строят?
Так как найти свободную землю в Алматы практически невозможно, то и строят социальное жильё в новых районах мегаполиса – Алатауском и Наурызбайском. Также часть социальных домов строят в Турксибском районе. Вокруг Атлетической деревни, возведённой к Зимней Универсиаде-2017 и ставшей после соревнований социальным жильём для очередников, возвели немало домов, где сейчас живут теперь уже бывшие очередники, а ныне – счастливые обладатели собственной недвижимости.
Сегодня строительство социального жилья становится одним из драйверов развития мегаполиса, вокруг жилых массивов появляются парки, школы, детские площадки, магазины, досуговые центры и так далее, что даёт дополнительные рабочие места и мотивирует развитие малого и среднего бизнеса.
Что касается условий государственных жилищных программ, то все они расписаны на соответствующих сайтах государственных органов. Если говорить в целом, то есть аренда без права выкупа для наиболее социально уязвимых слоёв населения. Часть из них также может получать субсидии на часть арендной платы за жильё на коммерческом рынке. Для других очередников есть условия по первоначальному взносу и стоимости приобретаемого жилья. Также при подаче заявления необходимо предоставить дополнительные документы, и здесь важно соблюдать все требования – отсутствие одной справки или строчки в какой-либо справке может перечеркнуть надежды очередника на получение жилья в будущем.
-
Trend news
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 14:24 7392
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 6003
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2811
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 9527
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 16562
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3046
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 842
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33199
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1197
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2020
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45209
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6224
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10582
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2493
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53170
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1785
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19954
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8632
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2829
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1812
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4321
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3281
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2212
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2090
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4915
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2537
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36200
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20521
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8853
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5874
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3046
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28557
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44123
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3056
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18234
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5739
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10482
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5009
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4106
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4039
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11012
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43409
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3961
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3490
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13245
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4343
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20871
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5842
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4862
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6079
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10279
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8494
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4403
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12138
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3970
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4038
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4921
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36686
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4828
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6153
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4648
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5746
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5911
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46968
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4336
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60914
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16643
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20379
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5399
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5322
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6344
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6547
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7872
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15769
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9178
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91850
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7875
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7408
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16346
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9603
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1121
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1497
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1941
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1969
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2143
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2010
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2197
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2821
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2935
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3088
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3198
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2906
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3310
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3041
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3209
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3175
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3317
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3520
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3331
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3525
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3708
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3708
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3922
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4425
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4725
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4424
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4674
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4534
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4611
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4608
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4468
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4894
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5166
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4848
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23127
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5206
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5027
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5008
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10131
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5782
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15484
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13608
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13619
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14309
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13129
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17536
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14285
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15733
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16698
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16353
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13874
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14342
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32611
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15397
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18189
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14430
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15643
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16240
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17614
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15691
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17703
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17243
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18453
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18285
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34934
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18785
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19788
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19353
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20222
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20260
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29855
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19677
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27027
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37828
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21441
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29227
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26410
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 28000
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 24038
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25726