Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает официальный сайт столичного акимата, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе продолжаем открывать предприятия, которые способствуют укреплению продовольственной безопасности. Сегодня осмотрел новые и строящиеся предприятия, развивающие пищевую промышленность, логистику, торговлю и др.

Ознакомился с работой комплекса предприятий ТОО "RnR Group" (район "Сарайшык"). Это хлебозавод, который выпускает 25 тонн продукции в сутки и овощехранилище (6 тыс. тонн). В 2026 году планируется открытие молокозавода, который будет перерабатывать 100 тонн молока в сутки. Сумма частных инвестиций в данный проект составила 8,1 млрд тенге. Уже создано почти 250 рабочих мест.

Также посетил современное овощехранилище ТОО "SAIANUR VIP-SERVIS" (район "Байконыр"). Сумма инвестиций - 1,8 млрд тенге, создано 200 рабочих мест. Овощехранилище на 8 тыс. тонн позволяет стабилизировать цены на плодоовощную продукцию.

В текущем году за счет частных инвестиций также планируется открыть центральный склад сети магазинов "Технодом" (АО "ОРПТ") в районе Сарайшык. Инвестиции в проект составляют 11,1 млрд тенге, ожидается создание порядка 200 новых рабочих мест.

К примеру, в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 49 инвестиционных проектов. Это позволило привлечь частные средства в размере 301 млрд тенге и создать 4 тыс. 100 рабочих мест.

В текущем году планируется запустить еще 55 инвестпроектов. На инвестштабах поддерживаем те проекты, которые необходимы городу и жителям. Каждый проект рассматриваем индивидуально, инвесторам оказываем всестороннюю поддержку", - написал аким столицы.