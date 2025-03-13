55 человек откачивают талую воду в Шалкаре
В области начал работу оперативный штаб.
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В Шалкарском районе Актюбинской области принимаются оперативные меры по предотвращению паводка. Работы организованы круглосуточно под координацией районного оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Для противопаводковых мероприятий подготовлены 14 мотопомп, 10 тысяч мешков, 7 тонн инертных материалов и 27 единиц техники. В работах задействовано 76 человек.
В Шалкаре работают 11 единиц техники и 55 специалистов. Уже откачано 3 100 кубометров талых вод и вывезено 6 800 кубометров снега.
Случаев подтопления жилых домов на территории района не зафиксировано.
В области начал работу оперативный штаб по противодействию паводку. Жители могут обращаться в Ситуационный центр по номеру 109 и в департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112.
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