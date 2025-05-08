В Казахстане осталось всего 105 ветеранов Великой Отечественной войны, передает BaigeNews.kz

Свежие цифры привели представители министерства труда и социальной защиты населения на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Вице-министр Олжас Анафин рассказал, какую помощь им оказало государства в преддверии 9 мая. В этом году 109 ветеранам выплатили единовременную материальную помощь на сумму 545 миллионов тенге. Казахстанцы внесшие иной вклад в Победу также получили социальные выплаты. Их размеры варьировались от 50 до 200 тысяч тенге.

Так бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, их в Казахстане 129 человек, получили от 98 до 200 тысяч тенге. Жители блокадного блокадного Ленинграда, 64 человека - от 60 до 200 тысяч. От 50 до 200 тысяч тенге выплатили 38 874 труженикам тыла.

"По состоянию на 1 мая 2025 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат для ветеранов ВОВ составляет 271 802 тенге, для тружеников тыла в годы ВОВ – 179 800 тенге. Все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение", - отметил спикер.

Напомним, спикер и о том, что ранее по всей стране ветераны войны получили единовременную социальную помощь в размере пяти миллионов тенге.

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