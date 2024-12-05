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54 сотрудника Центра фтизиопульмонологии в Кызылорде подали в суд на руководство

Они просили взыскать более 36 миллионов тенге.

Сегодня, 21:08
АВТОР
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54 сотрудника Центра фтизиопульмонологии в Кызылорде подали в суд на руководство Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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В суд обратились 54 сотрудника Кызылординского областного центра фтизиопульмонологии. Они заявили, что в течение 10 лет не получали обязательные соцотчисления, выплачиваемые работникам, относящимся к группе повышенного риска, передаёт BaigeNews.kz.

Фтизиатры просили взыскать с ответчика выплаты в размере более 36 миллионов тенге за период с 2014 по 2024 годы.

Представитель центра фтизиопульмонологии иск признал полностью.

Решением суда иск удовлетворен.

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