54 сотрудника Центра фтизиопульмонологии в Кызылорде подали в суд на руководство

В суд обратились 54 сотрудника Кызылординского областного центра фтизиопульмонологии. Они заявили, что в течение 10 лет не получали обязательные соцотчисления, выплачиваемые работникам, относящимся к группе повышенного риска, передаёт BaigeNews.kz.

Фтизиатры просили взыскать с ответчика выплаты в размере более 36 миллионов тенге за период с 2014 по 2024 годы.

Представитель центра фтизиопульмонологии иск признал полностью.

Решением суда иск удовлетворен.