54 сотрудника Центра фтизиопульмонологии в Кызылорде подали в суд на руководство
Они просили взыскать более 36 миллионов тенге.
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
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В суд обратились 54 сотрудника Кызылординского областного центра фтизиопульмонологии. Они заявили, что в течение 10 лет не получали обязательные соцотчисления, выплачиваемые работникам, относящимся к группе повышенного риска, передаёт BaigeNews.kz.
Фтизиатры просили взыскать с ответчика выплаты в размере более 36 миллионов тенге за период с 2014 по 2024 годы.
Представитель центра фтизиопульмонологии иск признал полностью.
Решением суда иск удовлетворен.