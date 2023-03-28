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  • 54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 20:29
209
Сегодня, 20:29
209
Фото: pixabay.com

54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане

Бензин АИ-95 в особо крупном размере пытался незаконно экспортировать в Таджикистан предприниматель из Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на транспортную прокуратуру.

В соответствии с действующим законодательством вывоз нефтепродуктов без документов за пределы Казахстана является уголовно наказуемым деянием.

"Но директор фирмы из Павлодара решил осуществлять транспортировку и реализацию автомобильного бензина на территорию Республики Таджикистан в период его острого дефицита у нас в стране под видом другой продукции. Незаконные действия предпринимателя пресечены сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Виновный раскаялся и заключил с транспортным прокурором процессуальное соглашение о полном признании вины. Приговором суда №2 Павлодара бизнесмен осуждён к трём годам лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

В доход государства обращены сумма незаконно реализованного бензина в размере 54 миллиона тенге и предмет контрабанды – бензин марки АИ-95 на сумму 89 миллионов тенге.

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Сегодня, 20:29
209
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