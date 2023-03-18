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  • 54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области
instagram/turkistan_oblysy Сегодня, 22:53
201
Сегодня, 22:53
201
Фото: instagram/turkistan_oblysy

54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области

Малыш весом 4510 граммов родился в Ордабасинской центральной районной больнице. Необычно то, что его маме 54 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области, женщина забеременела при помощи ЭКО. Для того, чтобы ребёнок появился на свет понадобилась операция кесарево сечение.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@turkistan_oblysy)

"В настоящее время состояние матери и ребенка хорошее. Радости матери, которая взяла ребёнка на руки, нет предела, она от чистого сердца благодарит врачей", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в  семье это второй малыш. Первую девочку мать родила в 2020 году в возрасте 51 года.

 

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#ребенок #роддом #новорожденный
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:53
201
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