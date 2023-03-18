54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области

Фото: instagram/turkistan_oblysy

Малыш весом 4510 граммов родился в Ордабасинской центральной районной больнице. Необычно то, что его маме 54 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области, женщина забеременела при помощи ЭКО. Для того, чтобы ребёнок появился на свет понадобилась операция кесарево сечение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@turkistan_oblysy)

"В настоящее время состояние матери и ребенка хорошее. Радости матери, которая взяла ребёнка на руки, нет предела, она от чистого сердца благодарит врачей", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в семье это второй малыш. Первую девочку мать родила в 2020 году в возрасте 51 года.