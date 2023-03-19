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BaigeNews.kz Сегодня, 20:25
194
Сегодня, 20:25
194
Фото: BaigeNews.kz

54% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

По состоянию на 20:00 явка на выборах в Казахстане составила 54,09 процентов избирателей. Об этом сообщили члены Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 20:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге Мухтар Ерман. 

По регионам:

  • по области Абай – 57,02 процента;
  • по Акмолинской области – 60,01 процента;
  • по Актюбинской области – 57,45 процента;
  • по Алматинской области – 60,03 процента;
  • по Атырауской области – 50,22 процента;
  • по Западно-Казахстанской области – 59,01 процента;
  • по Жамбылской области – 65,21 процента;
  • по области Жетісу – 55,32 процента;
  • по Карагандинской области – 59,48 процента;
  • по Костанайской области – 65,10 процента;
  • по Кызылординской области – 66,46 процента;
  • по Мангистауской области - 54,08 процента;
  • по Павлодарской области – 58,68 процента;
  • по Северо-Казахстанской области – 65,25 процента;
  • по Туркестанский области – 53,01 процента;
  • по области Ұлытау – 58,99 процента;
  • по Восточно-Казахстанской области – 64,15 процента;
  • по Астане – 42,91 процента;
  • по Алматы – 25,82 процента;
  • по Шымкенту – 45,46 процента.

К слову, приняло участие избирателей - 6 509 695.

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#ЦИК РК #выборы 2023
Артём Волков Журналист
Сегодня, 20:25
194
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