54% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

Фото: BaigeNews.kz

По состоянию на 20:00 явка на выборах в Казахстане составила 54,09 процентов избирателей. Об этом сообщили члены Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 20:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге Мухтар Ерман.

По регионам:

по области Абай – 57,02 процента;

по Акмолинской области – 60,01 процента;

по Актюбинской области – 57,45 процента;

по Алматинской области – 60,03 процента;

по Атырауской области – 50,22 процента;

по Западно-Казахстанской области – 59,01 процента;

по Жамбылской области – 65,21 процента;

по области Жетісу – 55,32 процента;

по Карагандинской области – 59,48 процента;

по Костанайской области – 65,10 процента;

по Кызылординской области – 66,46 процента;

по Мангистауской области - 54,08 процента;

по Павлодарской области – 58,68 процента;

по Северо-Казахстанской области – 65,25 процента;

по Туркестанский области – 53,01 процента;

по области Ұлытау – 58,99 процента;

по Восточно-Казахстанской области – 64,15 процента;

по Астане – 42,91 процента;

по Алматы – 25,82 процента;

по Шымкенту – 45,46 процента.

К слову, приняло участие избирателей - 6 509 695.