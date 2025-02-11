В Казахстане продолжается активная борьба с организованной преступностью. За прошлый год было зарегистрировано 45 преступлений, связанных с деятельностью преступных группировок. Основные виды правонарушений – наркоторговля и вымогательство. За последние три года удалось выявить 14 транснациональных преступных группировок. Также в прошлом году полиция изъяла около 530 единиц оружия и более 11,6 тысячи боеприпасов. О том, какие меры принимаются для борьбы с организованной преступностью в Казахстане, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Преступные группы не знают границ

Организованная преступность в Казахстане проявляется по-разному – от преступлений против личности до нарушений общественного порядка. Преступные группы не ограничиваются одним городом или регионом и могут действовать в различных сферах, отмечают в полиции.

"Противоправная деятельность организованных преступных групп в большинстве случаев не связана границами определенной территории либо направлена на какой-либо конкретный объект. Например, с целью хищения товарно-материальных ценностей или сырья с промышленного предприятия", - пояснили в пресс-службе МВД.

Как полиция борется с иностранными преступниками

Отдельное внимание полиция уделяет предотвращению влияния иностранных криминальных авторитетов на ситуацию в стране. За последние два года на границе задержали шестерых таких "гостей". Всех их выдворили из страны, и совершить преступления они не успели.

"Органами внутренних дел обеспечен контроль по недопущению влияния иностранного криминалитета. За последние два года пресечен въезд на территорию страны шести иностранных криминальных авторитетов, которые были своевременно выявлены и по результатам оперативных мероприятий выдворены за пределы Казахстана. В связи с этим никаких противоправных действий с их стороны на территории страны не совершено", - отметили в МВД.

Громкие задержания и борьба с ОПГ за последний год

Май 2024 года: Полиция Казахстана вместе с Генеральной прокуратурой провела крупную операцию под названием "STOP-трафик". В ходе проверки обнаружили 49 случаев торговли людьми, из них девять касались детей.

По официальным данным МВД РК, в Астане задержали банду из 17 человек, которые заставляли девушек работать в банных комплексах. Похожие преступления раскрыли в Шымкенте и Петропавловске.

Сентябрь 2024 года: В Астане, Алматы, Шымкенте и нескольких областях провели большую спецоперацию. В МВД РК отметили, что задержали 50 человек, которых подозревают в создании преступной группы. Они занимались кражей товаров и автомобилей в крупных масштабах.

Ущерб от их действий составил более двух миллиардов тенге. При обысках нашли банковские карты, крупные суммы денег, экстремистские книги и другие важные для следствия вещи.

Ноябрь 2024 года: В Алматы и Кокшетау полиция поймала пятерых мошенников, которые брали крупные кредиты на имя сельских жителей. Люди даже не знали, что на них оформлены долги. Пока нашли семь пострадавших, но в МВД РК отметили, что их может быть больше.

Январь 2025 года: В десяти регионах Казахстана прошла спецоперация МВД РК и КНБ. Задержали 118 человек, которые поставляли наркотики в тюрьмы и занимались вымогательством.

Среди них было 13 известных криминальных авторитетов. Во время обысков нашли автоматы Калашникова, травматическое оружие, патроны и более 11 килограммов наркотиков.

В Казахстане продолжается борьба с организованной преступностью. Власти выявляют и ликвидируют местные преступные группировки, а также пресекают влияние иностранных криминальных авторитетов.

Масштабные спецоперации показывают, что преступность становится все более организованной и многопрофильной — от наркоторговли и вымогательства до торговли людьми и финансовых махинаций.

Несмотря на значительные успехи в изъятии оружия и задержании сотен преступников, ситуация требует дальнейшего усиления мер и межведомственного взаимодействия, чтобы не допустить адаптации преступных схем к новым условиям.