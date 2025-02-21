53 села Атырауской области отказались от алкоголя
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В 53 сёлах Атырауской области отказались от продажи спиртных напитков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Инициаторами стали жители аула Курылыс Индерского района. Позже к ним присоединились и другие населённые пункты.
Без алкогольной продукции теперь проводятся все мероприятия. Как результат - за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения.
Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.
"В настоящее время спиртное не продают уже в 17 сёлах Кызылкогинского района и в 16 сёлах Курмангазинского района. Это решение принято с участием аксакалов, сельских активистов и представителей акиматов. Думаю, это начинание поддержат и в других аулах области", - говорит первый заместитель начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев.
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