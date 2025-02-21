В 53 сёлах Атырауской области отказались от продажи спиртных напитков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Инициаторами стали жители аула Курылыс Индерского района. Позже к ним присоединились и другие населённые пункты.

Без алкогольной продукции теперь проводятся все мероприятия. Как результат - за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения.

Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.