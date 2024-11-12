5,3 млрд тенге выделили для стабилизации цен на продукты первой необходимости в ЗКО

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Западно-Казахстанской области из местного бюджета выделено 5,3 миллиарда тенге. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил аким Западно-Казахстанской области, на сегодняшний день по восьми из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров достигнут полный уровень самообеспечения населения. По трём наименованиям уровень самообеспеченности региона составляет от 60% до 80%.

Вместе с тем регион остаётся зависимым от поставок риса, сахара и соли из других областей Казахстана. Также уровень самообеспеченности молочной продукцией не полностью удовлетворяет потребности населения региона.

"Для увеличения производства молочной продукции в текущем году профинансировано пять проектов с республиканского бюджета на сумму 9,8 млрд тенге с объемом производства 11 тысяч тонн. После реализации этих проектов уровень самообеспеченности молочной продукцией составит более 50%", - сказал Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК.

Он добавил, что для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары из местного бюджета выделено 5,3 млрд тенге.

"Для обеспечения населения области овощной продукцией в межсезонный период действует 35 овощехранилищ общей вместимостью 62 тыс тонн, что покрывает потребность на 93%. Для полного обеспечения в 2025 году планируется завершить строительство еще двух овощехранилищ общей мощностью 15 тыс тонн", - отметил аким.

В настоящее время в регионе функционируют 48 теплиц на площади 22 га, включая 2 промышленные теплицы, которые полностью обеспечивают потребности населения и позволяют экспортировать продукцию в другие регионы Казахстана.