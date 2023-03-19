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BaigeNews.kz Сегодня, 18:50
187
Сегодня, 18:50
187
Фото: BaigeNews.kz

53% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

По состоянию на 18:00 явка на выборах в Казахстане составила 53,11 процентов избирателей. Об этом сообщили члены Центральной избирательной комиссии, передает BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 18:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщили на брифинге. 

В том числе:

  • по области Абай – 56,14 процента;
  • по Акмолинской области – 59,49 процента;
  • по Актюбинской области – 56,88 процента;
  • по Алматинской области – 59,74 процента;
  • по Атырауской области – 49,19 процента;
  • по Западно-Казахстанской области – 58,81 процента;
  • по Жамбылской области – 65,00 процента;
  • по области Жетісу – 55,07 процента;
  • по Карагандинской области – 58,85 процента;
  • по Костанайской области – 65,00 процента;
  • по Кызылординской области – 65,70 процента;
  • по Мангистауской области – 54,04 процента;
  • по Павлодарской области – 58,61 процента;
  • по Северо-Казахстанской области – 64,46 процента;
  • по Туркестанский области – 51,07 процента;
  • по области Ұлытау – 58,63 процента;
  • по Восточно-Казахстанской области – 63,63 процента;
  • по Астане – 40,94 процента;
  • по Алматы – 22,95 процента;
  • по Шымкенту – 43,89 процента.

К слову, приняло участие избирателей - 6 390 046.

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#ЦИК РК #брифинг #выборы 2023
Артём Волков Журналист
Сегодня, 18:50
187
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