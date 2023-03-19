53% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

Фото: BaigeNews.kz

По состоянию на 18:00 явка на выборах в Казахстане составила 53,11 процентов избирателей. Об этом сообщили члены Центральной избирательной комиссии, передает BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 18:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщили на брифинге.

В том числе:

по области Абай – 56,14 процента;

по Акмолинской области – 59,49 процента;

по Актюбинской области – 56,88 процента;

по Алматинской области – 59,74 процента;

по Атырауской области – 49,19 процента;

по Западно-Казахстанской области – 58,81 процента;

по Жамбылской области – 65,00 процента;

по области Жетісу – 55,07 процента;

по Карагандинской области – 58,85 процента;

по Костанайской области – 65,00 процента;

по Кызылординской области – 65,70 процента;

по Мангистауской области – 54,04 процента;

по Павлодарской области – 58,61 процента;

по Северо-Казахстанской области – 64,46 процента;

по Туркестанский области – 51,07 процента;

по области Ұлытау – 58,63 процента;

по Восточно-Казахстанской области – 63,63 процента;

по Астане – 40,94 процента;

по Алматы – 22,95 процента;

по Шымкенту – 43,89 процента.

К слову, приняло участие избирателей - 6 390 046.