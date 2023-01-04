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53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина
В Алматинской области проводят операцию по спасению людей на Бортогайском водохранилище. Сошедшая лавина перекрыла дорогу. В горах остались 53 человека на 38 автомобилях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Продолжается работа по расчистке участка дороги областного значения "Турген-Батан-Обсерватория Асы" силами ГУ "Казселелезащита" и ДСУ-13 для последующей эвакуации застрявших граждан в горной местности на Бортогайском водохранилище. На данный момент эвакуировано в штаб на экопост восемь женщин и двухлетний ребенок", - сообщили в ДЧС региона.
В составе застрявшей колонны находятся сотрудники департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, организовавшие пункт обогрева на двух автомобилях вахтовках.
Также совместно с местными исполнительными органами и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч боксы, бутерброды, котлеты, макароны).
"Эвакуация осложняется обильным снегопадом и сошедшими на дорогу лавинными массами. Инженерная и спасательная техника продолжает движение навстречу застрявшей колонне. В аварийно-спасательных работах задействованы 85 человек и 38 единиц техники ДЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, департамента полиции, облздрава, местных исполнительных органов и добровольцев-волонтеров", - уточнили в ДЧС.
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