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  • 53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина
МЧС РК Сегодня, 21:53
104
Сегодня, 21:53
104
Фото: МЧС РК

53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина

В Алматинской области проводят операцию по спасению людей на Бортогайском водохранилище. Сошедшая лавина перекрыла дорогу. В горах остались 53 человека на 38 автомобилях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Продолжается работа по расчистке участка дороги областного значения "Турген-Батан-Обсерватория Асы" силами ГУ "Казселелезащита" и ДСУ-13 для последующей эвакуации застрявших граждан в горной местности на Бортогайском водохранилище. На данный момент эвакуировано в штаб на экопост восемь женщин и двухлетний ребенок", - сообщили в ДЧС региона.

В составе застрявшей колонны находятся сотрудники департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, организовавшие пункт обогрева на двух автомобилях вахтовках.

Также совместно с местными исполнительными органами и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч боксы, бутерброды, котлеты, макароны).

"Эвакуация осложняется обильным снегопадом и сошедшими на дорогу лавинными массами. Инженерная и спасательная техника продолжает движение навстречу застрявшей колонне. В аварийно-спасательных работах задействованы 85 человек и 38 единиц техники ДЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, департамента полиции, облздрава, местных исполнительных органов и добровольцев-волонтеров", - уточнили в ДЧС.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 21:53
104
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