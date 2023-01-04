53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина

В составе застрявшей колонны находятся сотрудники департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, организовавшие пункт обогрева на двух автомобилях вахтовках.

Также совместно с местными исполнительными органами и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч боксы, бутерброды, котлеты, макароны).