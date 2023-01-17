53 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

За сутки в Казахстане Covid-19 выявили у 53 человек. Один человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, на 17 января лечение от КВИ продолжают получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находится 193 пациента, на амбулаторном уровне – 1 858 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: