open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:31
226
Сегодня, 08:31
226
Фото: pixabay.com

53 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

За сутки в Казахстане Covid-19 выявили у 53 человек. Один человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, на 17 января лечение от КВИ продолжают получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находится 193 пациента, на амбулаторном уровне – 1 858 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 10 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.
 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:31
226
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх