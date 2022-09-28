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  • 52 тонны контрабандных автозапчастей пытались ввезти в Казахстан из Китая
КНБ РК Сегодня, 01:04
257
Фото: КНБ РК

52 тонны контрабандных автозапчастей пытались ввезти в Казахстан из Китая

О пресечении экономической контрабанды сообщила Пограничная служба КНБ Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
 
27 сентября пограничники в пункте пропуска "Алтынколь" пресекли попытку провоза незадекларированного груза (автомобильных запчастей) общим весом 51 тонна 826 кг.

Предварительная сумма товара составляет более 50 млн тенге.

Материалы и задержанный груз переданы по подследственности в ДЭР по области Жетісу.  

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#Китай #авто #контрабанда #КНБ
Журналист
Сегодня, 01:04
257
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