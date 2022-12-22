52 семьи военнослужащих встретят год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне

Накануне Нового года сдали в эксплуатацию после капитального ремонта 52-квартирный жилой дом в посёлке городского типа Гвардейский в Жамбылской области. В торжественной обстановке ключи семьям военнослужащих вручил замминистра обороны по тылу и военной инфраструктуре Мухамеджан Таласов, передаёт BaigeNews.kz.

Поздравить новосёлов прибыли командующий войсками регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев, начальник Гвардейского гарнизона Ержан Мейрманов, а также руководство ТОО "Едиль-Жайык", производившего ремонтные работы.

"Руководство страны, министр обороны уделяют огромное внимание социальным вопросам, в первую очередь – жилищному обеспечению. Поэтому все постарались завершить капитальный ремонт жилого дома к новогодним праздникам. Поздравляю вас с новосельем, тепла и уюта вашим домам, благополучия и успехов – семьям", – сказал Мухамеджан Таласов.

Военнослужащие отметили, что получили огромный стимул для дальнейшей образцовой службы.