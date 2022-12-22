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52 семьи военнослужащих встретят год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне Вчера, 22:37
385
Вчера, 22:37
385

52 семьи военнослужащих встретят год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне

Накануне Нового года сдали в эксплуатацию после капитального ремонта 52-квартирный жилой дом в посёлке городского типа Гвардейский в Жамбылской области. В торжественной обстановке ключи семьям военнослужащих вручил замминистра обороны по тылу и военной инфраструктуре Мухамеджан Таласов, передаёт BaigeNews.kz.

Поздравить новосёлов прибыли командующий войсками регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев, начальник Гвардейского гарнизона Ержан Мейрманов, а также руководство ТОО "Едиль-Жайык", производившего ремонтные работы.

"Руководство страны, министр обороны уделяют огромное внимание социальным вопросам, в первую очередь – жилищному обеспечению. Поэтому все постарались завершить капитальный ремонт жилого дома к новогодним праздникам. Поздравляю вас с новосельем, тепла и уюта вашим домам, благополучия и успехов – семьям", – сказал Мухамеджан Таласов. 

Военнослужащие отметили, что получили огромный стимул для дальнейшей образцовой службы. 

"Для нашей семьи это большое событие. Мы получили новую квартиру. Большое спасибо руководству за заботу, ремонт хороший, родные очень довольны", – поделился радостью военнослужащий инженерно-саперного полка сержант 3-го класса Бауыржан Отебалы.

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#жилье #Минобороны #военнослужащий
BaigeNews.kz
Вчера, 22:37
385
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