52 рулонов сена и хозпостройки сгорели у сельчанина в ЗКО
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
131Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В ЗКО сгорело 52 рулонов сена и хозпостройки на территории частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в селе Бударино Акжаикского района.
Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 70 квадратных метров и устранить условия для его самопроизвольного возникновения. Пострадавших нет.
МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.