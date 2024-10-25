52 рулонов сена и хозпостройки сгорели у сельчанина в ЗКО

В ЗКО сгорело 52 рулонов сена и хозпостройки на территории частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Бударино Акжаикского района.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 70 квадратных метров и устранить условия для его самопроизвольного возникновения. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.