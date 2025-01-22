52 фуры вызволили из грязевого плена в Мангистау
Большинство водителей фур – резиденты соседних стран.
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
153Фото: скриншот видео
В Каракиянском районе Мангистауской области на грейдерном участке трассы Казахстан –Туркменистан, размытом дождями, застряли в грязи несколько грузовых автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Это привело к скоплению 52 фур. Спасатели для обогрева водителей машин организовали вахтовку.
Спасатели вместе с местными исполнительными органами отбуксировали застрявший транспорт на очищенный участок дороги. После чего дальнобойщики смогли продолжить путь.
Спасённые водители, большинство которых являются резидентами соседних стран, от души поблагодарили спасателей МЧС Казахстана.
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