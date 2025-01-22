В Каракиянском районе Мангистауской области на грейдерном участке трассы Казахстан –Туркменистан, размытом дождями, застряли в грязи несколько грузовых автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это привело к скоплению 52 фур. Спасатели для обогрева водителей машин организовали вахтовку.

Спасатели вместе с местными исполнительными органами отбуксировали застрявший транспорт на очищенный участок дороги. После чего дальнобойщики смогли продолжить путь.

Спасённые водители, большинство которых являются резидентами соседних стран, от души поблагодарили спасателей МЧС Казахстана.