515 новых школьных автобусов отправляются в регионы Казахстана

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В Год детей во всех регионах страны школьников в селах обеспечивают новыми автобусами для их безопасной перевозки. Всего будет приобретено 515 автобусов для транспортировки детей из одного населенного пункта в другой. Ранее Министерство просвещения неоднократно поднимало вопрос о подвозе детей, и теперь он решен на республиканском уровне. Это позволит обновить автобусный парк сельских школ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Минпросвещения.

Об этом в новом выпуске проекта "Обратная связь" рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Дулат Жекебаев.

Он ответил на вопрос подписчицы @Асемгүл Орынтай, которая была обеспокоена темой обновления автобусов для детей в селах.

"Министерство просвещения уделяет большое внимание безопасности подвоза детей. На балансе местных исполнительных органов насчитывается более тысячи автобусов. Подвоз детей организован в тех населенных пунктах, где нет школы, или есть только начальные школы. Этот вопрос мы неоднократно поднимали на различных уровнях и даже на заседании МВК при Правительстве. В этом году принято решение за счёт республиканского бюджета закупить 515 школьных автобусов", – рассказал Дулат Жекебаев.

Он отметил, что законодательно финансовые средства для осуществления закупа автобусов направляются акиматам.

"Первые автобусы уже доставлены в Акмолинскую и Актюбинскую области. Это современные автобусы, которые отвечают всем требованиям: есть проблесковые маячки, специальные выдвигающиеся подножки, ремни безопасности, ограничители скорости, опознавательные значки и так далее", –сообщил Дулат Жекебаев.

Добавим, что для обеспечения максимальной безопасности перевозки детей в Минпросвещения разработаны и утверждены технические требования к приобретаемому автотранспорту. Это должны быть 20-40- местные автобусы с высокой проходимостью.

Кроме того, транспортные средства должны быть оборудованы детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона. Также при перевозке детей в школьном автобусе их должен сопровождать специальный сотрудник, утвержденный приказом директора школы.