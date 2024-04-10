504 пострадавшие от паводка семьи получили единовременную выплату в Актобе
Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
168Фото: baigenews.kz
По поручению президента в Актюбинской области принимаются меры для полного и оперативного охвата помощью пострадавших от паводка граждан. Единовременную выплату уже получили 504 семьи, передаёт BaigeNews.kz.
"Продолжается предоставление единовременной социальной выплаты. Для получения денег гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания. Для жителей Актобе и Айтекебийского района размер выплаты составляет 300 тысяч тенге. Для жителей остальных районов – 100 МРП (369 200 тенге)", - уточнили в акимате региона.
На данный момент принято 1 026 заявок, оплата произведена 504 семьям на общую сумму более 162,7 миллиона тенге.
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