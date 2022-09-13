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  • 500 вакансий в сфере IT предложат на ярмарке вакансий в Нур-Султане
Astana Hub Сегодня, 03:15
18
Фото: Astana Hub

500 вакансий в сфере IT предложат на ярмарке вакансий в Нур-Султане

Ярмарка ІТ-вакансий пройдёт 28-29 сентября в Нур-Султане в выставочном центре EXPO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.

Ярмарка будет организована в рамках ежегодного международного технологического форума Digital Bridge. ІТ-компаний предложат соискателям порядка 500 вакансий в сфере информационных технологии, Data science, blockchain и т.д.

"Порядка 20 компаний продемонстрируют соискателям возможности рынка труда в сфере высоких технологий и предоставят полную информацию о перспективах работы в своих рядах. Ярмарка IТ-вакансий рассчитана на профессионалов, желающих сменить место работы, фрилансеров, готовых поучаствовать в новых проектах, начинающих специалистов, а также на студентов вузов и школ программирования, находящихся в поиске стажировки. Соискатели могут рассмотреть предложения и стать потенциальными сотрудниками ведущих компаний, таких как Epam, Sergek, Beeline, Kazdream, Documentolog, Tech Culture, НИТ, "Казахтелеком", Mytona, Freedom Finance, Halykbank, 2GIS, Coursera, KASPI, Huawei, Astana Hub", - указывается в пресс-релизе.

К слову, данная ярмарка проводится как для компаний, так и для соискателей на бесплатной основе. Чтобы попасть на ярмарку, необходимо зарегистрироваться на сайте digitalbridge.kz.

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#трудоустройство #вакансия #Нур-Султан #Astana hub #работа
Сегодня, 03:15
18
Журналист

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