  • 30 Октября, 07:21
  • BAIGENEWS

500 тюков складированного сена загорелось в области Жетісу

Сегодня, 06:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 06:14
Сегодня, 06:14
108
Фото: МЧС РК

В селе Бастобе в области Жетісу на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предотвращая дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили сотрудники МЧС.

МЧС напоминает, что "тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей".

Самое читаемое

Наверх