500 тюков складированного сена загорелось в области Жетісу
Сегодня, 06:14
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Сегодня, 06:14Сегодня, 06:14
108Фото: МЧС РК
В селе Бастобе в области Жетісу на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предотвращая дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили сотрудники МЧС.
МЧС напоминает, что "тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей".
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