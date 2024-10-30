500 тюков складированного сена загорелось в области Жетісу

В селе Бастобе в области Жетісу на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предотвращая дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили сотрудники МЧС.

МЧС напоминает, что "тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей".