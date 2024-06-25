500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК
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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства рассказала, в чём причина молодёжной безработицы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В июне многие молодые люди получили дипломы и вышли официально на рынок труда.
"Они не хотят идти работать на заводы. Им нужна заработная плата в размере 500 тысяч тенге, и чтобы был свободный график работы. Таковы требования молодёжи", - сказала министр.
По её словам, в качестве стимулирующей меры предлагается рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших вузы по техническим специальностям.
"Сегодня мы работаем вместе с министерством обороны. Оборонное ведомство не поддерживает наше предложение, мотивируя тем, что это может стать путём уклонения молодых людей от службы в армии. Но если мы хотим развивать промышленность и привлекать квалифицированных специалистов, мы должны проводить такую работу", - отметила глава Минтруда и социальной защиты населения.
Предлагает она и ряд мер по привлечению молодёжи в села, в том числе предусмотреть освобождение от службы в армии для молодых людей, которые захотят развивать сельское хозяйство.
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