500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства рассказала, в чём причина молодёжной безработицы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В июне многие молодые люди получили дипломы и вышли официально на рынок труда.

"Они не хотят идти работать на заводы. Им нужна заработная плата в размере 500 тысяч тенге, и чтобы был свободный график работы. Таковы требования молодёжи", - сказала министр.

По её словам, в качестве стимулирующей меры предлагается рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших вузы по техническим специальностям.

"Сегодня мы работаем вместе с министерством обороны. Оборонное ведомство не поддерживает наше предложение, мотивируя тем, что это может стать путём уклонения молодых людей от службы в армии. Но если мы хотим развивать промышленность и привлекать квалифицированных специалистов, мы должны проводить такую ​​работу", - отметила глава Минтруда и социальной защиты населения.

Предлагает она и ряд мер по привлечению молодёжи в села, в том числе предусмотреть освобождение от службы в армии для молодых людей, которые захотят развивать сельское хозяйство.