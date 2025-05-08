С 9 по 14 мая в Алматинской области пройдёт Международный марафон-байге "Ұлы дала жорығы", передаёт BaigeNews.kz.

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы.

500-километровый марафон-байге определит лучшую породу лошадей и проверит выносливость наездников. Наряду с 13 командами из Казахстана участие в марафоне примут 7 зарубежных команд — из России, ЮАР, Венгрии, Ирана, Кыргызстана.

Маршрут марафона пройдёт через живописные и исторически значимые места Алматинской области. Старт будет дан у моста Баканас на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, а финиш — в микрорайоне "Карлыгаш" города Конаев. Для иностранных гостей будут организованы этноаул, фотозоны и интерактивные площадки.

"Соревнование является актом почтения предков и преклонения перед их героизмом. Герои, возглавляемые Бауыржаном Момышулы, проявили выдающееся мужество в Великой Отечественной войне, показав всему миру беспримерную храбрость казахского народа. Это были свободные сыновья Великой степи, искренне любившие свою землю и народ", - отметили организаторы.

В исторических источниках упоминают и о скакунах, бросившихся навстречу врагу. Так, Бауыржан Момышулы на своём белом коне проявил доблесть и отзывался о нём с особым уважением:

"Я сын казахского народа, который знает толк в лошадях. С первого взгляда отличаю скакуна. Думаю, это — казахский скакун. Выросший в вольной степи, состязавшийся с вихрем. Дышит глубоко, не устаёт даже после дневного и ночного бега. Белый жеребец".

Марафон-байге проводится Федерацией конного спорта JORYQ, акиматом Алматинской области и Ассоциацией национальных видов спорта при поддержке партии Amanat и компании Alageum Electric.