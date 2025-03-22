Казахстанские рукодельницы попали в отечественную Книгу рекордов (КИнЭС), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Сто мастериц со всех регионов страны в Астане всего за час сшили 500 головных уборов – тақия. Самой юной участнице перформанса – 9 лет.

"500 головных уборов тақия – это большое количество. Но оно сложнее тем, что мы ограничиваем их во времени. И это должно быть не просто прошито, но и залекалено. Технически это непросто. Это социальный проект, здесь нет коммерческих задач", – сказал официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов.

Как отмечает телеканал, это не первый случай, когда швеи попадают в Книгу рекордов. В сентябре в рамках V Всемирных игр кочевников мастерицы побили мировой рекорд: 450 рукодельниц сшили лоскутное көрпе общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров.