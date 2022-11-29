50 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана в Дубай

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Пограничники в Актобе задержали в аэропорту женщину с крупной суммой незадекларированной валюты, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе таможенного и пограничного контроля пассажиров, следующих на вылет авиарейсом "Актобе-Дубай", у гражданки Казахстана выявлена незаявленная иностранная валюта в сумме 50 000 долларов купюрами по 100 долларов. К нарушителю применены меры административного взыскания", - сообщили в Комитете госдоходов.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РК от 14 марта №830 запрещён вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленного на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 долларов.