50 работников сферы образования осудили в ВКО

50 работников сферы образования осудили в Восточно-Казахстанской области за последние четыре года. Новые нарушения, допущенные педагогами, бухгалтерами и администрацией школ продолжают выявлять. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по региону Денис Шакенов, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом за последние четыре года с направлением в суд завершено 51 уголовное дело, осуждены 50 работников сферы образования, выявленный ущерб составил более 277 миллионов тенге. Удалось возместить более 42 процентов от этой суммы", - сообщил спикер.

В этом году департаментом проведён внешний анализ коррупционных рисков в сфере образования. Выявлены многочисленные нарушения. Например, искусственное завышение бюджетной заявки.

"В одном из КГКП Усть-Каменогорск в запросе на бюджетные средства на 2023 год для семи вакансий "Педагог дополнительного образования" был неправомерно указан стаж работы в диапазоне от 11 до 29 лет, что привело к необоснованному увеличению бюджета на общую сумму 16,2 миллиона тенге. Кроме того, в одной из школ Усть-Каменогорска учителю математики была указана доплата 3 500 процентов от оклада вместо положенных 35 процентов. В результате только по одному учителю фонд оплаты труда был необоснованно завышен на 104,7 миллиона тенге", - рассказали в Антикоре.

Выявлено хищение бюджетных средств путём подмены данных банковских карточных счетов работников школ. В одной из средних школ Риддера

установлены необоснованное перечисление зарплаты близким родственникам директора и главного бухгалтера на сумму 9,6 миллиона тенге.

Кроме этого, в ходе анализа установлено необоснованное начисление сельской надбавки в сумме более 620 миллионов тенге.

Установлены факты начисления зарплаты за дополнительные ставки непрофильным специалистам, а также тем, кто работал дистанционно.

"Бухгалтеру одной из школ Усть-Каменогорск кроме 0,5 ставки бухгалтера начислялась дополнительная зарплата за должность лаборанта. Следует отметить, что специалист работала дистанционно и фактически не посещала школу. Кроме этого, она же параллельно работала в ТОО и трёх школах города, что ставит под сомнение факт надлежащего выполнения ею служебных обязанностей", - сказал спикер.

По всем фактам проводятся проверки с привлечением аудиторов и досудебные расследования.