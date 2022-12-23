50 предпринимателей получили по два миллиона тенге от акима Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

50 молодых предпринимателей получили гранты акима Карагандинской области. На построение нового бизнеса и расширение существующего деловым людям выделили по два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На участие в конкурсе поступило 300 заявок. Специальная комиссия отобрала 50 наиболее актуальных бизнес-проектов.

Первые 10 грантов во время заседания Совета по делам молодёжи вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Молодёжь области пробует себя в различных сферах – от производства металлоконструкций и мебели до предоставления медицинских, образовательных и строительных услуг.

Житель Осакаровского района Мейремхан Төлеубай перенял мастерство изготовления национальных музыкальных инструментов у деда. На грант молодой человек собирается приобрести необходимое оборудование и открыть мастерскую.

"Моя основная цель – развитие национальных ремёсел. Издревле казахи занимались изготовлением музыкальных инструментов, посуды, сувениров, сундуков. Сейчас предметы быта и искусства ручной работы пользуются большим спросом. На изготовление трёх домбр у меня уходит месяц. С помощью станков за то же самое время можно изготовить уже 10 музыкальных инструментов. Деньги я потрачу на покупку деревообрабатывающего оборудования. Также я занимаюсь шитьём, поэтому необходима швейная машинка. Грант позволит мне развиваться в профессии", – считает Мейремхан Төлеубай.

Шыңғыс Қадырбаев из посёлка Нура четыре месяца назад открыл цех по производству хозяйственного мыла. По словам начинающего предпринимателя, его моющее средство не уступает аналогам из стран СНГ по качеству, при этом стоит гораздо дешевле. Мыло пользуется спросом в Карагандинской и Акмолинской областях.

"Заняться таким бизнесом мне посоветовал отец. У нас есть свой магазин бытовой химии. Видим, как вся зарубежная продукция дорожает. Подумали, а почему бы не производить хозяйственное мыло самим, ведь это товар ежедневного потребления. Начали изучать рынок, строить цех. Потом я оформил кредит и купил оборудование. Через Центр занятости трудоустроил двоих человек. Средства гранта потрачу на расширение бизнеса – приобрету дополнительные станки", – говорит Шыңғыс Қадырбаев.

Открыть учебный центр по оказанию первой помощи планирует студентка третьего курса Карагандинского медицинского университета Гульмира Торежанова.

"По статистике, в 70 процентах случаев причина смерти связана с ненадлежащим оказанием первой медицинской помощи до врача, то есть с пропуском "золотого времени". Уметь оказывать медпомощь в экстренных ситуациях должен каждый человек. Причины, по которым я стала участвовать в конкурсе грантов, – это желание знать, учиться, заниматься делом, приносящим пользу обществу, быть ребёнком, который оправдывает надежды родителей, быть гражданином, который станет гордостью своей страны", – говорит Гульмира Торежанова.

Ермаганбет Булекпаев пожелал молодым предпринимателям реализовать всё задуманное.