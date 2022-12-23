Лента новостей
- Казахстанцы будут получать SMS о перечислении им пенсий, пособий и соцвыплат 02:17 66
- Эвакуатор с легковым авто сгорели в Жетысуской области 01:19 144
- Судисполнителя осудили в Астане за неуплату алиментов 00:44 174
- Пройти техосмотр авто с иностранными номерами в РК можно будет со 2 января 00:01 217
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 235
- Фируза Шарипова провела бой после длительной паузы 23.12.2022 337
- Льготное жильё вне очереди выдавали в Шымкенте 23.12.2022 420
- Димаш Кудайберген анонсировал концерты в двух странах 23.12.2022 603
- 43 раза за десять дней нарушил ПДД житель Петропавловска 23.12.2022 923
- Житель Атырау поджёг дом, в котором запер супругу и маленького ребёнка 23.12.2022 695
- Стрельба в Париже: погибли три человека 23.12.2022 341
- "Транстелеком" опроверг информацию о сотрудничестве с российским хостинг-провайдером 23.12.2022 311
- Похолодание ожидается в Казахстане 23.12.2022 503
- Выезд из Астаны в сторону Кокшетау перекрыли из-за непогоды 23.12.2022 274
- Наркотики необычным способом передали в колонию в Шымкенте 23.12.2022 472
- МЗ РК: Нервно-психические заболевания и сутулость - главные "болячки" школьников 23.12.2022 345
- Носить маски и не посещать общественные места призывает казахстанцев Минздрав 23.12.2022 392
- Почти 200 педиатров не хватает в Казахстане 23.12.2022 356
- Акимы будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку 23.12.2022 360
- Более 400 тысяч детей родились в 2022 году в Казахстане 23.12.2022 489
- Алан Курмангалиев стал спортсменом года в Казахстане 23.12.2022 414
- Завершился второй аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане 23.12.2022 471
- 50 предпринимателей получили по два миллиона тенге от акима Карагандинской области 23.12.2022 341
- Прямые рейсы запустят из Казахстана в Пакистан 23.12.2022 328
- "Мёртвые души" получили 75 миллионов тенге из бюджета по программе Artsport 23.12.2022 587
- Ипотечное кредитование по программе “7-20-25” продлят в Казахстане 23.12.2022 549
- Учитель из TikTok: в Казахстане наградили лучших педагогов 23.12.2022 370
- Казахстан увеличивает объёмы поставки нефти в Узбекистан 23.12.2022 359
- Обрез и 20 патронов нашли у жителя Туркестанской области 23.12.2022 292
- В Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли несколько участков трасс 23.12.2022 348
- Ядовитый груз из Казахстана: в Жуковском задержали партию экзотических животных 23.12.2022 631
- Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане 23.12.2022 379
- Защиту беженцев на территории Казахстана обсудили в Минтруда 23.12.2022 516
- Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко 23.12.2022 347
- Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты Kóshpendi sadaǵy 23.12.2022 332
- Экс-судья СМЭС Алматинской области получила 5 лет за взятку 23.12.2022 406
- Свыше 2,5 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за месяц 23.12.2022 400
- Более 200 человек оштрафовали за выгул животных без присмотра в Павлодарской области 23.12.2022 488
- Суд оставил на свободе казахстанца, "заминировавшего" рейс Астана – Талдыкорган ради сестры 23.12.2022 400
- Стали известны сотовые операторы, которые получат частоты для 5G в Казахстане 23.12.2022 549
- С ноября спасатели эвакуировали с трасс 900 человек - Юрий Ильин 23.12.2022 325
- МИИР опубликовал рейтинг регионов с лучшими дорогами в Казахстане 23.12.2022 347
- Запрет на вывоз скота в Казахстане продлили на полгода 23.12.2022 368
- Жители Темиртау не будут платить за отопление при недогреве больше пяти градусов 23.12.2022 624
- Токаев выступил на открытии мемориала жертвам январских событий в Алматы 23.12.2022 638
- Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам 23.12.2022 754
- Сколько иностранцев легально работают в Казахстане 23.12.2022 369
- Президент алматинского аэропорта ответил на обвинения депутатов о незаконном сносе VIP-терминала 23.12.2022 472
- Доступность жилья: Казахстан на 33 месте из 113 стран 23.12.2022 388
- За сутки в Казахстане у 271 человека диагностирована коронавирусная инфекция 23.12.2022 807
- Нокаутер с 30 победами сообщил детали боя с Головкиным 23.12.2022 409
- На развитие моногородов в Казахстане выделят более 2 трлн тенге 23.12.2022 561
- Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России 23.12.2022 978
- Три пастуха пропали в степи области Ұлытау 23.12.2022 452
- Илон Маск сообщил о запуске в Twitter счетчика просмотров твитов 23.12.2022 376
- 12 человек спасли из огня участковые в Мангистау 23.12.2022 412
- На оформление Актобе к Новому году третий раз подряд не выделяют денег 23.12.2022 554
- Елена Рыбакина выиграла второй матч на необычном турнире в Дубае 23.12.2022 2330
- Из Казахстана в Украину прибыла партия генераторов 23.12.2022 2453
- Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут в Петропавловске 23.12.2022 20335
- Мужчина заколол вилами лебедя в Кызылординской области 23.12.2022 2654
- Медики рассказали о состоянии школьницы, выпавшей из окна высотки в Павлодаре 22.12.2022 2540
- Какой будет погода в Казахстане 23 декабря 22.12.2022 2484
- 52 семьи военнослужащих встретят год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне 22.12.2022 2340
- Юный казахстанец стал лучшим спортсменом по версии Европейской теннисной ассоциации 22.12.2022 2560
- Многосерийный фильм о январских событиях в Казахстане вышел на Youtube 22.12.2022 2456
- Занятия для части школьников отменят в Астане 23 декабря 22.12.2022 2648
- 15-летняя девушка упала с высотки в Павлодаре 22.12.2022 2918
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 596
- Более 100 нарушений выявили на ТЭЦ в Риддере 22.12.2022 2338
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2303
- О незаконной передаче земель Бутаковского ущелья под застройку рассказали в Генпрокуратуре 22.12.2022 2426
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2393
- Козачкову предоставлены те адвокаты, о которых он попросил - Генпрокуратура РК 22.12.2022 2433
- В Генпрокуратуре не готовы раскрыть обстоятельства гибели граждан во время январских событий в Казахстане 22.12.2022 2360
- Замглавы ДП Алматинской области проходит свидетелем по делу о рейдерстве 22.12.2022 2408
- Токаев и Мирзиёев подписали договор о демаркации казахско-узбекской границы 22.12.2022 2453
- Более 43 миллиардов тенге похитили при строительстве дорог в Казахстане 22.12.2022 2386
- Охотника на кабанов задержали в Актюбинской области 22.12.2022 2448
- 20 тысяч камер установили в зданиях полиции и колониях в Казахстане 22.12.2022 2310
50 предпринимателей получили по два миллиона тенге от акима Карагандинской области
50 молодых предпринимателей получили гранты акима Карагандинской области. На построение нового бизнеса и расширение существующего деловым людям выделили по два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
На участие в конкурсе поступило 300 заявок. Специальная комиссия отобрала 50 наиболее актуальных бизнес-проектов.
Первые 10 грантов во время заседания Совета по делам молодёжи вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Молодёжь области пробует себя в различных сферах – от производства металлоконструкций и мебели до предоставления медицинских, образовательных и строительных услуг.
Житель Осакаровского района Мейремхан Төлеубай перенял мастерство изготовления национальных музыкальных инструментов у деда. На грант молодой человек собирается приобрести необходимое оборудование и открыть мастерскую.
"Моя основная цель – развитие национальных ремёсел. Издревле казахи занимались изготовлением музыкальных инструментов, посуды, сувениров, сундуков. Сейчас предметы быта и искусства ручной работы пользуются большим спросом. На изготовление трёх домбр у меня уходит месяц. С помощью станков за то же самое время можно изготовить уже 10 музыкальных инструментов. Деньги я потрачу на покупку деревообрабатывающего оборудования. Также я занимаюсь шитьём, поэтому необходима швейная машинка. Грант позволит мне развиваться в профессии", – считает Мейремхан Төлеубай.
Шыңғыс Қадырбаев из посёлка Нура четыре месяца назад открыл цех по производству хозяйственного мыла. По словам начинающего предпринимателя, его моющее средство не уступает аналогам из стран СНГ по качеству, при этом стоит гораздо дешевле. Мыло пользуется спросом в Карагандинской и Акмолинской областях.
"Заняться таким бизнесом мне посоветовал отец. У нас есть свой магазин бытовой химии. Видим, как вся зарубежная продукция дорожает. Подумали, а почему бы не производить хозяйственное мыло самим, ведь это товар ежедневного потребления. Начали изучать рынок, строить цех. Потом я оформил кредит и купил оборудование. Через Центр занятости трудоустроил двоих человек. Средства гранта потрачу на расширение бизнеса – приобрету дополнительные станки", – говорит Шыңғыс Қадырбаев.
Открыть учебный центр по оказанию первой помощи планирует студентка третьего курса Карагандинского медицинского университета Гульмира Торежанова.
"По статистике, в 70 процентах случаев причина смерти связана с ненадлежащим оказанием первой медицинской помощи до врача, то есть с пропуском "золотого времени". Уметь оказывать медпомощь в экстренных ситуациях должен каждый человек. Причины, по которым я стала участвовать в конкурсе грантов, – это желание знать, учиться, заниматься делом, приносящим пользу обществу, быть ребёнком, который оправдывает надежды родителей, быть гражданином, который станет гордостью своей страны", – говорит Гульмира Торежанова.
Ермаганбет Булекпаев пожелал молодым предпринимателям реализовать всё задуманное.
-
Trend news
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 218
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 7581
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 4541
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 707
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1107
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 44659
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24047
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1329
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1424
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19138
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1019
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 6908
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 45863
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 15882
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2462
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 4561
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2105
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3216
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4550
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7260
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 2930
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45178
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2304
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3083
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9125
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 68897
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12564
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5543
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15162
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19141
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4995
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 2634
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36050
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3048
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 3885
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 47922
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8189
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12532
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4373
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 55583
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3548
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 21881
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10487
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 4934
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 3592
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6163
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5181
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3984
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 3861
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 6714
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4339
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38166
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22350
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 10670
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 7778
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 4798
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 30898
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46463
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 4853
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20115
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7554
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12345
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 6808
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 5868
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 5773
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 12787
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45467
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 5821
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5245
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15092
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6103
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 22750
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 7619
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 6831
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 7868
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 12085
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 10294
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 6200
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 13941
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 5743
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 589
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2296
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2389
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2307
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 840
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 701
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 887
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 627
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 843
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1208
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 1926
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 1716
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2212
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2048
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1960
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3030
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 2876
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3233
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 3725
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 3707
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 3932
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 3799
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 3920
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4547
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 4681
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 4849
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4983
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 4638
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5066
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 4817
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 4922
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 4927
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5080
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5343
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5078
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5299
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5433
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5440
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 5651
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6159
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6434
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6194
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 6631
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6285
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6339
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6342
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6192
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 6631
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 6918
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6562
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 24918
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6991
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 6749
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 6741
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 11924
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7559
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16729
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14746
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14777
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15503
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14226
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18787
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15407
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16898
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17911
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17480
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14979
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15487
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34460
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16578
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19562
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15590
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16770
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17338
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18831
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16817
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18826
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18365
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19652
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19387