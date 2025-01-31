После пожара, который произошёл на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу, в Анталье были закрыты 50 отелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NTV Haber.

"В Анталье местные власти опечатали 50 отелей в районе Калеичи и ближайших окрестностях", - говорится в материале. Владельцев гостиниц уже проинформировали о решении закрытия.

Как уточняет издание, Министерство культуры и туризма Турции направило срочное письмо главам всех 81 провинции. В письме говорится о необходимости закрытия объектов, работающих без регистрации и лицензии, а также о требовании предоставления сертификата для ведения туристической деятельности.

Напомним, пожар начался в 12-этажном отеле Grand Kartal в ночь на 21 января. Трагедия в горнолыжном центре Карталкая унесла жизни 79 человек Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс соболезнования семьям погибших и объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией.