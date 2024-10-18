50 нелегальных мигрантов депортировали из Алматы

50 нелегальных мигрантов депортированы полицией из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Эти лица прибыли в Казахстан с грубым нарушением миграционного законодательства.

Задержание мигрантов произошло в рамках республиканского ОПМ “Нелегал”.

"С начала мероприятия к административной ответственности привлечены 1 185 нарушителей миграционного законодательства. За пределы Республики Казахстан было выдворено 225 иностранных граждан. Из них 935 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Кроме того, оштрафовано 202 лица, не обеспечившие законность пребывания иностранных граждан на территории Казахстана. За нарушения в сфере привлечения иностранной рабочей силы 48 работодателей также понесли ответственность", - сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, в ходе операции в Алматы задержано 54 иностранных гражданина, не исполнивших решения судов о самостоятельном выдворении из страны.



