50 молодых участников проекта "Акселератор" получили гранты на свои проекты в Алматы

Фото: УВП Алматы

50 участников проекта "Акселератор" для незанятой молодёжи получили государственные гранты на реализацию своих проектов, передаёт BaigeNews.kz.

В санатории Almaty Resort состоялось торжественное вручение государственных грантов в размере одного миллиона тенге пятидесяти финалистам проекта "Акселератор" для незанятой молодёжи — молодёжный лагерь Jas Camp Almaty.

Этот проект был направлен на поддержку незанятой молодёжи города путём оказания им помощи в получении новых знаний в сфере управления бизнесом, найти точки роста проектов и необходимые ресурсы для их реализации.

Организатором мероприятия выступило КГУ "Управление молодёжной политики города Алматы".

В проекте приняли участие более 1000 молодых ребят, имеющих статус зарегистрированного безработного лица, 100 из которых в течение пяти дней на базе комплекса Almaty Resort прошли мастер-классы от квалифицированных менторов и коучей.

Особое внимание в ходе обучения было уделено приобретению полезным навыкам, как начинающим предпринимателям обучиться востребованным профессиям, адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе и самореализоваться. На основании конкурса 50 молодых людей получили гранты для реализации своих идеи.