50 млн тенге выделил фонд Нурсултана Назарбаева семьям погибших шахтёров

Фонд Нурсултана Назарбаева оказал финансовую помощь семьям погибших шахтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд первого президента РК.

"По поручению Первого Президента страны, глубоко переживающего случившуюся на шахте им.Костенко трагедию, Фонд Нурсултана Назарбаева выделил прямую финансовую помощь семьям погибших шахтёров в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв.

Всего на момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46 погибшего.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.