50 лошадей провалились под лёд и погибли в СКО

Фото: polisia.kz

50 лошадей провалились под лёд на озере Барчи в Северо-Казахстанской области. Животные не смогли выбраться на сушу и погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Скакуны, принадлежащие жителям села Альжан, пропали с вольного выпаса 27 ноября. 2 декабря сельчане обратились в отдел полиции Айыртауского района.

"В ходе розыскных мероприятий замёрзшие туши пропавших лошадей обнаружены в озере Барчи. Предварительно установлено, что в отсутствии табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоём и погибли", - сообщили в полиции.

Полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.