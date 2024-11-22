50 лет без ремонта: смытую паводком спасательную станцию реконструировали в Костанае

Водно-спасательную станцию, расположенную на центральном пляже Костаная, торжественно открыли после масштабной реконструкции. Станция не видела ремонта больше 50 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Помимо того, что станцию ни разу не ремонтировали с 1971 года – с года создания, в этом году её практически смыло мощным паводком. Станция расположена прямо на берегу реки Тобол на центральном городском пляже, а вода во время паводка на треть затопила здание теннисного центра, который находится в нескольких километрах от станции и гораздо дальше от реки.

"Изначально это была обычная лодочная станция. Но со временем она стала функционировать как водно-спасательная станция", – сообщили нам в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Однако работала станция в основном в летний период, когда спасатели наблюдали за купающимися на пляже. После масштабного ремонта станция будет работать круглый год. Зимой, чтобы наблюдать за рыбаками, которые рубят проруби прямо на реке, весной и осенью будут оценивать уровень приходящей воды, а летом, как обычно, наблюдать за массовым купанием жителей.

"Если летом, как правило, дети приходят на пляж с родителями, то зимой, помимо рыбаков, очень часто можно наблюдать на льду детей без родителей. И чаще всего им интересно кататься на тонком льду, что очень опасно", – пояснили в ДЧС области.

В связи с этим спасатели будут активно дежурить и в зимнее время. Кстати, для этих целей во время торжественного открытия на баланс водно-спасательной станции передали два квадроцикла. С их помощью можно будет патрулировать береговую зону максимально быстро и эффективно.

"Изначально здание не было приспособлено, чтобы в нём можно было находиться зимой, только летом. В нём была только печка-буржуйка, но нам всё равно приходилось время от времени быть на месте и холодной осенью, и морозной зимой", – поделились с нами костанайские спасатели.

Кроме того, в здании не было воды, питьевую набирали в ближайшем роднике, туалет был на улице. Сейчас в новом здании появилось буквально всё – автономное отопление, вода, тёплый туалет, душевая комната, не говоря уже о пластиковых окнах и стенах, которые снаружи обшили сайдингом.

Помимо реконструкции здания водно-спасательной станции, вдоль реки Тобол продолжается строительство набережной.

"Благодаря этой масштабной реконструкции акватория пляжа увеличилась в пять раз, – сказал во время открытия станции аким Костаная Марат Жундубаев. – При строительстве набережной активно вырубаем камыш, поэтому обзор со станции сейчас увеличился в разы. На следующий год обновим спасателям гидроскутеры и катера, чтобы можно было эффективнее патрулировать акваторию реки".

В пресс-службе акимата Костаная уточнили, что полная переделка полувекового ни разу не ремонтируемого здания водно-спасательной станции обошлась бюджету в 83 млн тенге.

Ветеран службы ДЧС Александр Мельников вспомнил, что спасатели раньше действительно работали в очень сложных условиях.

"Буржуйка, туалет на улице, старая техника. Сейчас – полное обновление как здания, так и техники. Но ещё хотелось бы, чтобы также обновили нашу старую пожарную часть, которая тоже находится на балансе ДЧС", – сказал ветеран.

Кстати, на здании водно-спасательной станции даже не было отличительного знака – номера телефонной службы. Сейчас огромные цифры "112" появились перед входом в здание, они хорошо видны и будут светиться ночью.

Большая вода в этом году пришла в Костанайскую область в начале апреля. Объёмы превысили многолетние уровни. Вода хлынула через Большой мост, вдоль набережной и местного городского пляжа, на котором как раз находится здание водно-спасательной станции, а за ней триатлон-парк. Паводок был таким сильным, что не только весь городской пляж, но и частично триатлон-парк оказались в воде, не говоря уже о здании водно-спасательной станции, находящейся в самой близи от реки. И хотя решение о реконструкции старого здания спасателей было принято раньше, чем затопило пляж, паводковая ситуация ускорила процесс ремонта.

Старое здание кардинально изменилось за считанные месяцы. И это правильно решение, отметили в ДЧС. Ведь, согласно прогнозам, паводок в следующем году будет не менее сильным и к нему уже призвали готовиться жителей домов и владельцев бизнеса, которые попадают в зону риска. Конечно, спасатели должны быть готовы в первую очередь, поэтому сейчас в области их стараются обеспечить всем необходимым задолго до прихода большой воды. До возможного паводка осталось не так уже много времени – всего чуть больше четырёх месяцев.

Фото: Ержан Ахметов