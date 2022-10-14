50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

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По данным Министерства здравоохранения РК, за минувшие сутки в стране зафиксированы 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее были зарегистрированы 58 человек с положительным ПЦР, передаёт BaigeNews.kz.

На 14 октября лечение от коронавируса продолжают получать 1 008 человек, из них в стационарах находятся 110 пациентов, на амбулаторном уровне 898 пациентов.

Из числа заболевших:

в тяжёлом состоянии – два пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,

на аппарате искусственной вентиляции лёгких – два пациента.

Всего в стране с начала пандемии, марта 2020 года, подтверждено 1 394 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией.