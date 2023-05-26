50 казахстанцев выгнали с ЕНТ из-за шпаргалок

Промежуточные результаты основного ЕНТ-2023 подвели в центре тестирования, передаёт BaigeNews.kz.

С момента старта экзамена его сдали уже более 40 тысяч человек.

Из них:

70% абитуриентов прошли тестирование сдали на казахском языке, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке;

пороговый балл набрали около 76% абитуриентов;

средний балл составляет 68;

приняло участие 108 абитуриентов с особыми образовательными потребностями;

максимальный балл – 137.

"Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 50 абитуриентов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 39 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не выявлено", - сообщили в центре.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.