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50 казахстанцев выгнали с ЕНТ из-за шпаргалок
Промежуточные результаты основного ЕНТ-2023 подвели в центре тестирования, передаёт BaigeNews.kz.
С момента старта экзамена его сдали уже более 40 тысяч человек.
Из них:
- 70% абитуриентов прошли тестирование сдали на казахском языке, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке;
- пороговый балл набрали около 76% абитуриентов;
- средний балл составляет 68;
- приняло участие 108 абитуриентов с особыми образовательными потребностями;
- максимальный балл – 137.
"Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 50 абитуриентов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 39 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не выявлено", - сообщили в центре.
После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
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