50 детских оздоровительных центров построят до 2027 года в Казахстане
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В Казахстане до 2027 года будут построены 50 детских оздоровительных центров и 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Также сообщается, что в этом году дополнительным образованием охвачено более трёх миллионов детей. Для этого действуют около двух тысяч внешкольных организаций, 380 видов кружков. Всего в Казахстане действует более 218 детских оздоровительных центров.
Отмечается, что за счёт частных инвестиций в этом году в Астане открылся новый Дворец школьников. Такие современные центры введены в эксплуатацию также в Алматы, Шымкенте, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.
"Работа в этом направлении позволит детям с особыми потребностями и детям из малообеспеченных семей быстро адаптироваться к общественной среде и личностному развитию", - отметили в Минпросвещения.
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