50 человек эвакуировали из-за пожара в Актобе
Причина возгорания пока не установлена.
Сегодня, 22:58
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Сегодня, 22:58Сегодня, 22:58
110Фото: МЧС РК
В Актобе сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 50 человек. ЧП произошло во 2-м микрорайоне района Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В подвале девятиэтажки загорелся клуб видеоигр.
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.
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