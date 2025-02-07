  • 7 Февраля, 23:42
  • BAIGENEWS

50 человек эвакуировали из-за пожара в Актобе

Причина возгорания пока не установлена.

Сегодня, 22:58
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:58
Сегодня, 22:58
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Фото: МЧС РК

В Актобе сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 50 человек. ЧП произошло во 2-м микрорайоне района Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В подвале девятиэтажки загорелся клуб видеоигр.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.

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