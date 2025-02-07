В Актобе сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 50 человек. ЧП произошло во 2-м микрорайоне района Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В подвале девятиэтажки загорелся клуб видеоигр.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.