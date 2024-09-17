50 частных судисполнителей Алматы наказали за непринятие мер к должникам
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В Алматы 50 частных судебных исполнителей (ЧСИ) привлечены к дисциплинарной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Такие меры приняты после того, как прокуратура проанализировала состояние законности исполнительных документов о взыскании административных штрафов и налоговых задолженностей.
"Выявлены факты непринятия мер ЧСИ в отношении более 1000 должников по наложению арестов на их банковские счета и имущества, с заработной платы не производилось удержание задолженности, а также не выставлялись ограничения на выезд за пределы страны. Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и непоступление средств в бюджет, тем самым нарушался принцип неотвратимости наказания", – сообщили в прокуратуре.
По акту надзора прокуратуры города 50 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении одного ЧСИ инициирована процедура исключении его из палаты. В результате принятых мер взыскано более 75 миллионов тенге.
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