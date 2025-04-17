В Казахстане завершился первый этап масштабной цифровой реформы в сфере закупок. С начала 2025 года в стране функционирует единая платформа, объединяющая государственные и квазигосударственные закупки. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, запуск платформы позволил ускорить процедуры, повысить прозрачность и упростить доступ для участников. Через неё аккумулируются данные трёх крупнейших систем: государственных закупок, квазигоссектора и закупок фонда "Самрук-Казына". Сейчас поставщики и заказчики заходят через единый портал, а к 2026 году все процедуры будут полностью сосредоточены в одной системе, без переходов.

"Мы уже запустили единый портал, и он работает. Сейчас идёт первый этап — объединение данных и аналитики. Наша цель — с 2026 года перейти на полноценную платформу, где все закупки будут вестись централизованно", — пояснил Кенбеил.

Значительные изменения произошли и внутри самой системы закупок. Одним из ключевых инструментов стала рейтингово-балльная система. Это конкурсный механизм, при котором победитель определяется автоматически, без участия человека, на основе объективных критериев и данных из госбаз.

"Человеческий фактор исключён, комиссия не создаётся. Процедура занимает всего 5 дней, и результаты не подлежат обжалованию", — отметил вице-министр.

На сегодняшний день по этой системе уже закупаются строительные, проектные и технические надзорные работы. С 1 сентября 2025 года планируется включить в неё закупки на средний ремонт и благоустройство. В перспективе — полный переход всех закупок на этот формат. В первом квартале 2025 года через новую систему были проведены закупки на сумму 5 трлн тенге. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года договоры были заключены лишь на 1,5 трлн тенге.

"Контрактов подписано в 2,5 раза больше. Это прямой результат цифровизации, сокращения сроков и оптимизации процедур, предусмотренных новым законом", — подчеркнул Кенбеил.

Новый Закон "О государственных закупках" вступил в силу с 1 января 2024 года. Он нацелен на повышение качества товаров, работ и услуг, упрощение контроля за поставщиками, сокращение сроков и поддержку отечественных производителей. В документе предусмотрены авансы до 30%, снижение штрафных санкций и дополнительные меры стимулирования.

Однако вместе с ростом объёмов выявились и слабые места. В частности, участники тендеров пытаются манипулировать данными об опыте работы. Министерство финансов уже разработало поправки, направленные на пресечение таких схем. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу и открыт для общественного обсуждения.

Что касается полной интеграции закупок фонда "Самрук-Казына" с госзакупками, здесь пока сохраняются различия в нормативной базе. Квазигоссектор имеет больше возможностей для поддержки отечественного производства, чего не позволяют международные обязательства Казахстана в рамках ВТО и ЕАЭС. Тем не менее, техническое объединение уже реализовано, а нормативная унификация — на стадии проработки.