5 ноября состоятся президентские выборы в США

Сегодня, 5 ноября 2024 года, в США пройдут выборы президента, которые станут 60-ми по счету в истории страны и на них будет избран 47-й президент США, передаёт BaigeNews.kz.

После того как действующий президент Джо Байден выбыл из выборной гонки, кандидатами в президенты стали вице-президент США Камала Харрис кандидат Демократической партии и кандидат от Республиканской партии 45-й президент США Дональд Трамп.

Голосование за нового президента США по времени Астаны начнется во второй половине дня. Первыми откроются участки для голосования в штате Вермонт – в 5:00 утра по местному времени (15:00 по времени Астаны). Но большинство участков для голосования в восточной части страны будут доступны для голосования в 7:00 утра (17:00 по времени Астаны). Избирательные участки западной части США будут открыты на три часа позже.

В этом году президентские выборы пройдут одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоятся выборы губернаторов и законодательных органов.

По данным сайта "Лаборатория выборов", в рамках досрочного голосования на выборах президента США уже проголосовали более 78,1 миллиона избирателей. Из них порядка 42,7 миллиона американцев предпочли лично прийти на избирательные участки, 35,4 миллиона проголосовали, отправив заполненные бюллетени почтой.

По информации СМИ, иногда результаты выборов в США объявляются в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков, но в этом году из-за напряжённой борьбы может потребоваться больше времени.

Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.