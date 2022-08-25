5-летнюю девочку и младенца оставили в запертом авто родители в Жетысае

Фото: polisia.kz

На одной из улиц города Жетысая в автомобиле Toyota camry 5-летняя девочка и младенец остались одни, запертые в салоне, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДП Туркестанской области, в дежурную часть Жетысайского РОП обратился местный житель, ставший очевидцем происшествия. Он и сообщил о запертых детях.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия и провели проверку.

В результате стражи порядка установили родителей оставленных в машине детей и допросили. Со слов супругов, они отлучились примерно на 10 минут только для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре.

В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с родителями.

По данному факту сотрудники полиции провели с родителями разъяснительную работу о недопустимости оставления детей одних.