5-летний мальчик случайно разбил древнюю амфору в музее Израиля

Мальчик в музее Гехта в Хайфе разбил амфору эпохи бронзового века, возраст которой составляет по меньшей мере 3500 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

По данным музея, изготовили глиняный сосуд не раньше 2200 и не позже 1500 годов до нашей эры – это чрезвычайно редкий артефакт, поскольку сохранилась амфора почти в первозданном виде.

Выставлен экспонат был прямо на входе в музей и не был покрыт защитным стеклом. Как пояснили в музее, в демонстрации археологических находок "без преград" там видят "особое очарование".

В результате амфору случайно разбил пятилетний посетитель. Теперь её реставрацией придётся заняться экспертам.

Руководство музея отметило, что это несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.

"Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции", - сказала Би-би-си представительница музея.

При этом руководство заверило Би-би-си, что, несмотря на досадный инцидент, практика "по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен" будет продолжена.

Примечательно, что семью ребёнка пригласили прийти на выставку ещё раз, уже в составе организованной экскурсии.