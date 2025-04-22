В Жанаозенском городском суде вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в многократном мошенничестве с использованием социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимая, известная в Instagram под ником "tigin_alemi_", размещала ложные рекламные объявления о продаже товаров по заниженным ценам, таких как посуда, ковры, одежда, бытовая техника, ткани и мебель.

Поверив рекламе, шесть жертв перечислили деньги на счет подсудимой, не подозревая, что стали жертвами обмана. В результате её действий ущерб составил более 12 миллионов тенге. Вина обвиняемой была полностью доказана благодаря её признательным показаниям, свидетельствам потерпевших и квитанциям, подтверждающим переводы средств.

Прокурор требовал для подсудимой 6 лет лишения свободы, однако она сама просила о наказании, не связанном с тюремным заключением. Суд учёл её искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге, жительница Жанаозена была осуждена на 5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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