5 лет тюрьмы за обман в социальных сетях получила жительница Жанаозена
Ущерб составил более 12 миллионов тенге.
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В Жанаозенском городском суде вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в многократном мошенничестве с использованием социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимая, известная в Instagram под ником "tigin_alemi_", размещала ложные рекламные объявления о продаже товаров по заниженным ценам, таких как посуда, ковры, одежда, бытовая техника, ткани и мебель.
Поверив рекламе, шесть жертв перечислили деньги на счет подсудимой, не подозревая, что стали жертвами обмана. В результате её действий ущерб составил более 12 миллионов тенге. Вина обвиняемой была полностью доказана благодаря её признательным показаниям, свидетельствам потерпевших и квитанциям, подтверждающим переводы средств.
Прокурор требовал для подсудимой 6 лет лишения свободы, однако она сама просила о наказании, не связанном с тюремным заключением. Суд учёл её искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге, жительница Жанаозена была осуждена на 5 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что в Астане осудили аферисток за махинации с жильём.
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