5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане
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Столичный департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 дела, по которым возмещено 181 тысяча тенге, арестовано более 231,4 тысячи тенге, одно лицо осуждено сроком на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще 3 дела находятся на стадии рассмотрения", - сообщили в пресс-службе акимата.
ДЭР Астаны призвал горожан "быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".
"С начала года в Казахстане, в том числе и Астане работает Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов "Байқа пирамида". Посредством этого бота граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в "мошеннические" схемы", - проинформировали сотрудники департамента.
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