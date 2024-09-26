5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане

Столичный департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 дела, по которым возмещено 181 тысяча тенге, арестовано более 231,4 тысячи тенге, одно лицо осуждено сроком на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще 3 дела находятся на стадии рассмотрения", - сообщили в пресс-службе акимата.

ДЭР Астаны призвал горожан "быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".