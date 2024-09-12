  • 12 Сентября, 22:00
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5-е Всемирные игры кочевников: Золотые медали Казахстана по Тенге алу

Сегодня, 21:43
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Артём Чурсинов Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: Артём Чурсинов

Пять золотых, семь серебряных и две бронзовых медали принесли в копилку Казахстана спортсмены Национальной сборной по итогам пятого дня Всемирных игр кочевников в Астане. Корреспонденты BaigeNews.kz продолжают работать на всех площадках этого международного события. Сегодня в этноауле они посетили соревнования по Теңге ілу (Тенге алу). Сколько еще медалей должны завоевать казахстанцы до церемонии закрытия, узнаете в специальном репортаже. 

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