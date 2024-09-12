5-е Всемирные игры кочевников: Золотые медали Казахстана по Тенге алу

Пять золотых, семь серебряных и две бронзовых медали принесли в копилку Казахстана спортсмены Национальной сборной по итогам пятого дня Всемирных игр кочевников в Астане. Корреспонденты BaigeNews.kz продолжают работать на всех площадках этого международного события. Сегодня в этноауле они посетили соревнования по Теңге ілу (Тенге алу). Сколько еще медалей должны завоевать казахстанцы до церемонии закрытия, узнаете в специальном репортаже.