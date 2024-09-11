5-е Всемирные игры кочевников: Самых метких стрелков выявили в Астане
Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59Вчера, 22:59
145Фото: Дирекция ВИК
Четвертый день 5-х Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Среди дисциплин, в которых мерялись силами: Тогызкумалак, Алыш, Кокпар и Дәстүрлі садақ ату. Стрельба из традиционного лука привлекла спортсменов из 33 стран. Ожидаемо, нешуточные страсти кипели сегодня, вокруг самой сложной подвижной мишени – "Жамбы". Журналисты BaigeNews.kz встретились со стрелками, чтобы узнать, как им удается выигрывать медали.
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