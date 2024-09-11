5-е Всемирные игры кочевников: Почему испанцы, чехи и якуты тоже любят играть в Асық ату
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
239Фото: Артём Чурсинов
Испанцы, чехи и якуты на одной площадке играют в Асық ату? Такое можно увидеть только на Всемирных играх кочевников в Астане. Соревнования по этому виду спорта сегодня весь день проходят в ледовом дворце "Алау". Журналисты BaigeNews.kz внимательно за ними следят. В перерывах съемочная группа поговорила с зарубежными гостями. Что они думают о Казахстане, смотрите в нашем специальном репортаже.
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