5-е Всемирные игры кочевников: Почему испанцы, чехи и якуты тоже любят играть в Асық ату

Испанцы, чехи и якуты на одной площадке играют в Асық ату? Такое можно увидеть только на Всемирных играх кочевников в Астане. Соревнования по этому виду спорта сегодня весь день проходят в ледовом дворце "Алау". Журналисты BaigeNews.kz внимательно за ними следят. В перерывах съемочная группа поговорила с зарубежными гостями. Что они думают о Казахстане, смотрите в нашем специальном репортаже.