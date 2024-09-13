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5-е Всемирные игры кочевников: Казахстан обскакал всех в Байге

Сегодня, 15:58
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Дирекция ВИК Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: Дирекция ВИК

Золото и серебро принесли Казахстану скакуны в аламан байге. На дистанции в 25 километров стартовали 27 коней, однако два десятка не дотянули до последнего круга. В  итоге, первой финишировала лошадь по имени Айкабак, второе место у скакуна - Жумыртуяк, а кыргызский конь Кара кыз замкнул тройку лидеров. Аламан Байга – только один вид скачек, за ходом которых наблюдали зрители Всемирных игр кочевников. О других победах казахстанской сборной узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz

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