5-е Всемирные игры кочевников: Казахстан обскакал всех в Байге

Золото и серебро принесли Казахстану скакуны в аламан байге. На дистанции в 25 километров стартовали 27 коней, однако два десятка не дотянули до последнего круга. В итоге, первой финишировала лошадь по имени Айкабак, второе место у скакуна - Жумыртуяк, а кыргызский конь Кара кыз замкнул тройку лидеров. Аламан Байга – только один вид скачек, за ходом которых наблюдали зрители Всемирных игр кочевников. О других победах казахстанской сборной узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz.